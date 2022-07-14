В течение 14 июля наши защитники отбили сразу несколько вражеских атак.

Украинские защитники и защитницы отбили сразу несколько штурмовых действий российских оккупантов на Востоке и Юге нашей страны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по ситуации на фронте по состоянию на 14 июля.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском без особых изменений. На последнем вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошовка и Грабовське Сумской области.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное. Нанес авиационные удары недалеко от Петровки.

Также противник вел воздушную разведку с оперативно-тактическими БПЛА "Орлан-10" вблизи Василенково и Шевченково.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенково, Богородичного, Кутузівки, Большой Комишувахи, Тетянівки, Новониколаевки и Константиновки. Пустил в действие авиацию для удара по району маяков. Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отбили.

Также, как отметили в Генштабе, на Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии соприкосновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку с целью поиска слабых мест в обороне наших войск.

"Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, спорное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности недалеко от Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины метким огнем нанесли врагу потери и заставили отступить", – говорится в сводке Генштаба.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал наши позиции из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Новоукраинка, Времівка, Ольгевское, Темирівка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандріївка, Невельське, Орехов и других.

Вместе с тем, на Южнобугском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибужского, Александровки, Звезды, Котляревого, Любомирівки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнеговатого, Белой Кринице, Ольгина, Князівки, Ивановки, Красного Яра и ряда других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку Таврического.

Как сообщал УНИАН, бойцы украинской армии восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

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