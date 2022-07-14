Для защиты столицы созданы соответствующие группировки войск.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный объяснил, почему резкий перенос боевых действий под Киев невозможен.

Об этом он заявил во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Потенциальная линия столкновения достигает более двух тысяч километров. Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкое перенесение боевых действий в Киев - невозможно. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Тем не менее, мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", - подчеркнул Залужный.

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ также акцентировали внимание на том, что благодаря помощи партнеров украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет для ударов по Украине. А сами ракетные системы РФ, которые установлены на кораблях, также несут опасность для украинцев.

"ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако, при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", – добавил Залужный.

Как сообщает УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, что российские войска могут возобновить наступление на Киев при двух условиях.

По его словам, важную роль в потенциальной атаке РФ играет Беларусь, поскольку ее возможное вторжение в Украину отвлечет внимание части наших военных от восточного фронта и создаст угрозу наступления на Чернигов или Киев.

Как рассказал командующий группировки сил и средств обороны города Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк, вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей России по состоянию вторую декаду июня находились до трех батальонных тактических групп, одна ротная тактическая группа из состава вооруженных сил РФ и до трех батальонов федеральной службы войск национальной гвардии.

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