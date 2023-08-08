Школьников убеждают, что Украина - ультранационалистическое государство.

В России переписали учебник истории для старшеклассников. Одним из его авторов выступил помощник российского президента Владимир Мединский.

По его словам, в учебнике кардинально переписаны разделы, касающиеся событий последних 50 лет. Также там описана аннексия Крыма и нападение на Украину, которое российские власти называют "специальной военной операцией". Согласно опубликованным росСМИ снимкам страниц, российских школьников будут убеждать, что страны Запада "спонсировали русофобию в бывших республиках СССР", а также "втягивали РФ в конфликты".

Также там говорится, что несколько поколений украинцев якобы воспитывали в неприязни к России "на неонацистских идеях". Саму Украину называют "ультранационалистическим государством".

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Авторы учебника убеждают школьников, что Россия вторглась в Украину для "защиты Донбасса и обеспечения своей безопасности", а жители оккупированных территорий "хотели остаться русскими".

Также они жалуются, что вынуждены воевать с "идеологически прокачанной, оснащенной оружием НАТО, подготовленной по их стандартам армией ВСУ", пока против них вводят "абсолютно незаконные санкции".

Пропаганда в российских школах

В школах РФ после начала полномасштабной войны появились "Разговоры о важном", на которых детям рассказывают, что в Украине сидят нацисты, поэтому на нее нужно было напасть.

В детских садах и школах проходят различные мероприятия, где детей заставляют писать письма российским солдатам и делать окопные свечи .

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