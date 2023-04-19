На нее написали три доноса.

В России суд оштрафовал пенсионерку на 40 тысяч рублей за то, что она "восхваляла" президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает российский центр защиты прав человека "Мемориал", в декабре 70-летняя москвичка Ольга Слегина отдыхала в санатории ФСИН. Во время спора с официанткой она сказала: "Зеленский - красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками". Также женщина спросила, не кричат ли здесь украинцы, как в Москве, "Слава Украине".

Позже пенсионерке сообщили, что на нее заявили в полицию три человека из-за того, что она якобы "восхваляла Зеленского". Один из полицейских сказал ей, что она не имеет права восхвалять "врага".

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Вчера Щербинский районный суд Москвы вынес ей вердикт - женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии. Отмечается, что заседание длилось не более 5 минут.

Доносы в Росии - последние новости

После полномасштабного вторжения РФ в России выросло количество доносов. Кроме того, в стране ввели закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение "фейков" о российской армии.

Журналисты The Moscow Times сообщали, что количество дел, связанных с "дискредитацией" армии РФ, увеличилось из-за доносов.

Бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что в РФ насчитывается около 4,5 миллиона стукачей.

Недавно российский антополог рассказала о женщине, которая написала более 700 доносов из-за того, что не хочет платить репарации Украине.

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