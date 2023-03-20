Теперь силовики проверят дошкольное учреждение на пропаганду ЛГБТ.

В России мужчина заявил в полицию на детский сад из-за скамеек и ворот в цветах радуги.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", инцидент произошел в Ставропольском крае. 65-летний мужчина заметил, что на территории детского сада "Зоряночка" стоят разноцветные скамейки, а ворота покрашены в цвета радуги.

Россиянину цвета напомнили радужный флаг и он доложил об этом в полицию. Теперь силовики проверят дошкольное учреждение на пропаганду ЛГБТ.

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Преследование ЛГБТ в России

Напомним, что в декабре 2022 года президент Российской Федерации Путин подписал закон, направленный на запрет распространения материалов, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", "педофилию" и "смену пола".

Поправки вводят в КоАП РФ штрафы до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрдическиз лиц за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола" среди людей всех возрастов.

В том же месяце на российском сайте по поиску работы оказались заблокироваными все резюме мужчин с именем Сергей. Кроме того, против двоих российских блогеров завели административное дело по этой статье.

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