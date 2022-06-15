Роман Старовойт заявил, что якобы атака произошла утром 15 июня.

Россияне снова обвинили Украину в обстреле Курской области. Якобы под огонь попал пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе.

Об этом сообщил губернатор российской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел якобы произошел утром в среду, 15 июня.

"Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет", - заявил Старовойт.

При этом он рассказал, что российские пограничники якобы "ответным огнём подавили нападение".

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти уже не впервые обвиняют Украину в обстреле территории РФ. Так, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

29 апреля на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" раздался взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Кроме того, в российских медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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