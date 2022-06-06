По информации губернатора, стреляли якобы из миномета по мосту и местным предприятиям.

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что утром 6 июня обстреляли пограничный поселок Теткино.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его данным, огонь якобы велся из миномета. Раненых и погибших нет.

"Основной удар наносил местного моста, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме изрубило крышу, полностью выбитую стеклами. Сгорел автомобиль. Есть повреждения возле сахарного завода", - говорится в сообщении.

Губернатор также показал несколько фотографий с якобы последствиями обстрела. На кадрах видны разрушения зданий, не напоминающих инфраструктуру предприятия и вряд ли пригодных для жилого пользования. Россияне также показали сожженную якобы в результате обстрела старую машину и незначительные разрушения мостового покрытия.

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти уже не впервые обвиняют Украину в обстреле территории РФ. Так, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

29 апреля на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" раздался взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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