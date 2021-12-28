Пожилая женщина обратилась к мужчинам, которые пилили деревья во дворе, и поплатилась.

В российском Краснодаре рабочие накинулись на пожилую женщину из-за сделанного им замечания.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованной записи видно, как двое мужчин в спецовках кричат на пожилую россиянку. Один из них подбегает к ней и начинает бить. Пенсионерка падает на землю.

"Двое мужчин на КамАЗе приехали благоустраивать двор – пилить деревья, разбрасывать чурки, в общем, все как обычно. Пенсионерка сделала им замечания, попросила не кидать деревяшки в палисадник, за которым ухаживала, и показать разрешение на вырубку, но парни попались нервные", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда проходившая пара попыталась защитить пожилую женщину, рабочие накинулись на мужчину и избили его. У пострадавшего перелом лучевой кости со смещением.

Читайте такжеПенсионерка до смерти избила 91-летнего мужа из-за ревности (видео)По факту инцидента полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, как в России школьницы до смерти избили пенсионера ради 10 тысяч рублей.

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