В Службе автомобильных дорог заявили о нарушении ДСТУ.

Украинские дорожники в очередной раз отличились "инновационными" технологиями в укладке асфальта. В Одесской области асфальт укладывали прямо на лед во время снегопада.

Об этом сообщает пресс-службе Укравтодора.

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия проводились на дороге Т-16-27 "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата", на участке км 61 – км 70. При этом на момент проведения работ была гололедица и шел снег, а температура опустилась ниже ноля.

В Службе автомобильных дорог Одесской области заявили, что подрядчик знал о плохих погодных условиях, но все равно провел работы, чем нарушил требования ДСТУ.

"После выявленного инцидента Службой было выписано распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены", - говорится в сообщении.

В сети также обнародовали видео укладки асфальта прямо на лед во время снегопада.

Как ранее сообщал УНИАН, это уже не первый подобный случай. Столичные коммунальщики в очередной раз "отметились" ремонтом дороги во время снегопада. В комментариях киевляне разделились во мнениях. Многих такое решение дорожников крайне возмутило

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