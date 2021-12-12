Они угрожали прибывшим полицейским, что взорвут дом.

В Хабаровском крае девочки 12 и 16 лет забили до смерти пенсионера ради 10 тысяч рублей.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подростки в ночь с 9 на 10 декабря избили 60-летнего мужчину в его в квартире. Он скончался в больнице от полученных травм.

По данным РЕН ТВ, девочки ночью выбили дверь в квартиру и забрали у пенсионера около 10 тысяч рублей.

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Когда в квартиру пришла соседка, услышавшая шум, подростки напали и на нее. Женщина смогла вырваться и вызвать полицию.

Прибывшим полицейским школьницы угрожали, что пустят газ в квартире и убьют их.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области тренера по карате подозревают в развращении детей. Он практиковал с ними БДСМ и голые тренировки.

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Автор: Виолетта Орлова