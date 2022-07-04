Доходит до того, что даже не для всех погибших оккупантов хватает гробов, рассказали источники в разведке.

В отдаленных регионах РФ наблюдаются проблемы из-за больших военных потерь в Украине - в глубинке не хватает средств на погребение, оккупантов нередко хоронят в простынях.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке. Там также рассказали, что часть тел привозят в ямы замороженными для избежания распространения запаха.

Как отмечается, погибшие военные являются ударом для местных бюджетов, поскольку большинство поступлений уходит наверх. Изначально власти закупали кресты, венки и гробы, однако впоследствии это переложили на родственников оккупантов.

Также известно, что Кремль не признает большие потери РФ в войне, поэтому за многими погибшими в Украине числится статус "пропавшего без вести". По данным разведки, ежедневно в РФ хоронят до тысячи военных, в том числе погибших в феврале-марте. Гробов хватает не для всех.

"Хоронят в простынях, из которых торчат куски разлагающихся тел. Они замораживают на максимум, чтобы меньше запаха чувствовали. После этого пытаются как можно быстрее похоронить, чтобы не "потекло", - рассказали очевидцы.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в Украине погибли свыше 36 тысяч российских оккупантов.