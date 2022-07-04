Российские вояки, которые разместился вблизи Энергодара Запорожской области придумали "оригинальный" способ, как одновременно стать "героями" так называемой "спецоперации" и не превратиться в удобрение для украинской земли.
Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на разведку.
Так, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян якобы "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. О своих "успехах" они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию.
Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого соприкосновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть - говорится в публикации.
По информации нашей разведки, за такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.
Ситуация в Энергодаре
4 июля исполнилось ровно четыре месяца как Энергодар находится в оккупации. Россияне похищают местных, мародерят и постоянно атакуют украинцев фейками.
Ранее председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте. Враг уже не чувствует себя так свободно, как раньше.