За такую показушность оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.

Российские вояки, которые разместился вблизи Энергодара Запорожской области придумали "оригинальный" способ, как одновременно стать "героями" так называемой "спецоперации" и не превратиться в удобрение для украинской земли.

Об этом сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на разведку.

Так, оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян якобы "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. О своих "успехах" они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию.

Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого соприкосновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть - говорится в публикации.

По информации нашей разведки, за такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.

Ситуация в Энергодаре

4 июля исполнилось ровно четыре месяца как Энергодар находится в оккупации. Россияне похищают местных, мародерят и постоянно атакуют украинцев фейками.

Ранее председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте. Враг уже не чувствует себя так свободно, как раньше.

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