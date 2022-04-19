Автор идеи и любитель геноцида Анатолий Педошенко заявил, что это "не пиар, а военная традиция".

За неделю до Пасхи в российском городе Шадринск стали продавать куличи с буквой "Z". В Российской православной церкви не одобрили такие хлебобулочные изделия.

Об этом пишет российское издание 45.ru.

Так, в Сети появились фото куличей с изображением буквой "Z", которые стояли на одной витрине с традиционными куличами. Такое хлебобулочное изделие стоило 190 рублей, а это около 70 гривень.

В магазине журналистам заявили, что не знают, как на витрину попали куличи с рашисткой символикой.

Позже директор и владелец магазина Анатолий Педошенко заявил журналистам, что "в мирное время никто в праздник Пасхи не поднимает эту тему, но когда идут какие-то боевые действия, пасхальные атрибуты (яйца, куличи, открытки) украшаются военной символикой, чтобы поддержать солдат".

При этом он признался, что украсить куличи рашистким знаком была его личная идея, ведь он "член российского военно-исторического общества, прекрасно знаю историю Отечества".

"Это же сделано не для пиара, это воинская традиция. Когда пришло советское время, в Великую Отечественную войну подобное было просто невозможно, потому что про Пасху вообще забыли, она была отменена. А сейчас мы сделали, чтобы поддержать нашего президента, наших бойцов, и коммерческие задачи и цели не ставились", - заявил любитель российских оккупантов, мародеров и убийц.

В то же время заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям российской церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что христианские традиции должны оставаться неизменными, несмотря на "внешние факторы".

"Традиционно, куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, имеющее отличающуюся от христианской символику, куличом считаться не может. Я думаю, что РПЦ не одобрит освящение таких праздничных изделий", – заявил Кипшидзе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Республике Бурятия на постаменте самой большой монументальной головы советского лидера Владимира Ленина теперь есть символ вторжения России в Украину - латинская буква "Z".

Вас также могут заинтересовать новости: