В ночь, когда в церквях будут править службы, на Сумщине организуют их онлайн-трансляцию, чтобы у каждого была возможность приобщиться к таинству.

Из-за высокой вероятности провокаций жителей Сумской области призывают на период Пасхальных праздников оставаться дома.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире информационного марафона.

"Призываем людей оставаться дома на Пасхальные праздники. В ночь, когда в церквях будут проходить службы, будет организована их онлайн-трансляция для того, чтобы люди могли приобщиться онлайн к таинству", - сказал он.

Живицкий отметил, что в области уже есть подобный опыт, когда через COVID-19 люди не ходили в церковь на праздничные службы.

"И сейчас мы так же призываем людей провести Пасхальную ночь дома...Лучше не подвергать себя и других опасности. Не давать повода для провокаций врага. В то же время, в усиленном режиме будут работать правоохранительные органы и спецслужбы, территориальная оборона. Будет организовано усиленное дежурство в Пасхальную ночь", - отметил глава Сумской ОВА.

На вопрос, как Суммы оправляются от нанесенного оккупантами вреда, Живицкий ответил: "Работа коммунальных служб не останавливалась даже во время присутствия здесь российских войск. Во время обстрелов коммунальщики, энергетики выходили на работу, проводили ремонтные работы по восстановлению жизнедеятельности...Поэтому в первые сутки после освобождения была восстановлена мобильная связь, там где это было возможно, мобильный интернет где-то за две-три эпохи у людей появился".

Сейчас, по его словам, власть работает над дефектированием сложных повреждений, на которые нужно финансирование из госбюджета. Но "цель номер один" сейчас, это восстановление инфраструктуры, добавил глава Сумщины.

Напомним, по похожим данным СНБО, военные РФ могут удаться к провокациям на Пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию.

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