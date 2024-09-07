Пока на этот эксперимент решился только один российский регион.

В Пермском крае РФ региональные власти ввели новую социальную выплату – за рождение ребенка от участника "специальной военной операции" в Украине. Об этом пишет The Moscow Times.

Женщинам, которые решились иметь потомство от солдат армии-оккупанта, будут платить из бюджета по 128 тысяч рублей за новорожденного. Правда, пока на выплату могут претендовать лишь те, кто отвечает достаточно жестким критериям. Так, мать и отец ребенка должны состоять в официальном браке и постоянно проживать на территории края. Дети, за которых положена выплата, должны родиться в промежутке с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Отмечается, что выплата полагается на каждого ребенка. Т.е. в теории кто-то может успеть получить выплаты на двух детей, рожденных в течение года.

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Получить выплату могут женщины, чей муж сейчас находится на фронте, или вернулся оттуда не больше, чем за год до рождения ребенка. В случае гибели отца до рождения ребенка выплата сохраняется.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, на фоне огромных потерь пушечного мяса в войне против Украины депутат Госдумы от "Единой России" Жанна Рябцева призвала россиянок рожать сразу после школы и создавать "студенческие" семьи, чтобы повысить рождаемость в стране.

Также мы рассказывали, что в Чечне геев принудительно отправляют на войну против Украины. Эта схема принудительной отправки на войну начала работать еще до объявления частичной мобилизации в РФ.

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