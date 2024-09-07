По мнению пропутинского депутата, все россияне живут в полном достатке.

В Госдуме РФ призвали россиянок рожать сразу после школы и создавать "студенческие" семьи, чтобы повысить рождаемость в стране .

"Российские женщины должны начинать рожать детей в 18-19 лет и создавать семьи во время учебы в институте, поскольку лучшие семьи - студенческие… Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать. Но не просто пошел, заморозил какие-то [яйцеклетки], непонятно, что там. Я все-таки как-то по старинке, рожать по старинке", - заявила в эфире ОТВ депутат от "Единой России" Жанна Рябцева.

Она не считает нужным стимулировать рождаемость с помощью выплат, поскольку теперь в России "слово выживать никто не помнит". "Я на заводе получала в 2001 году зарплату курами и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях", - утверждает 46-летняя Рябцева.

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Также депутат сообщила, что у нее двое детей и она "не собирается останавливаться на достигнутом", так как в 2016 году обещала Путину поспособствовать повышению рождаемости в стране.

Рождаемость в России

По итогам 2023 года коэффициент рождаемости в РФ рухнул до 1,4 - минимума за 17 лет, а количество родившихся ежегодно снижается уже более 10 лет подряд. Кремлевский правитель требовал, чтобы к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости поднялся до 1,6, а к 2036-му - до 1,8.

Напомним, прошлой осенью Путин заявил о "сложнейших демографических вызовах" и призвал россиян возрождать традиции многодетности в семьях.

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