Накануне преступления злоумышленник приглашал отца жертвы на ужин.

В городе Нижний Тагил Российской Федерации нашли убитой 11-летнюю девочку - силовики задержали подозреваемого в убийстве. Это сосед подростка, который участвовал в войне против Украины, сообщает "Астра".

Отмечается, что Анастасию Якину искали четыре дня. Тело нашли в подвале общежития - в доме, где жертва проживала.

"С заявлением об исчезновении дочери в полицию обратился отец. Он рассказал, что 31 августа Настя пошла на прогулку с его разрешения и не вернулась", - говорится в публикации. Видео дня

Исходя из того, что месяц назад мама ребенка умерла от онкологической болезни, силовики, в частности, прорабатывали версию самоубийства - предполагалось, что из-за переживаний девочка могла совершить суицид.

Однако, как пишут СМИ, подростка убили - подозреваемым оказался ранее судимый сосед потерпевшей, в квартире которого нашли следы крови.

"Сосед - Владимир Александров. Он был задержан в Москве. По версии Е1 (местное СМИ - УНИАН), подозреваемый в убийстве собирался ехать оттуда на войну - потому что выплаты за заключение контракта в столице выше, чем в регионах", - пишет СМИ.

Также сообщается, что фигурант ранее был на фронте, откуда недавно вернулся в Нижний Тагил.

В то же время, по данным "Базы", 3 сентября тело девочки нашли в подвале общежития на улице Юности. Подозреваемого задержали в аэропорту Внуково.

"У Владимира есть судимости, также известно, что недавно он вернулся из зоны СВО и планировал отправиться туда снова. По словам отца девочки, незадолго до трагедии Владимир переехал в их общежитие, а 30 августа приглашал отца на ужин... Отец воспитывал девочку один", - сообщает ресурс.

Убийства, совершенные россиянами-участниками "СВО" - последние новости

Напомним, в Пермском крае РФ разыскивают бывшего "вагнеровца", который во время отпуска, полученного из-за ранения на фронте, убил девушку и ее 7-летнюю дочь. Тела 27-летней Екатерины и ее 7-летней дочери обнаружили в квартире в городе Чусово вечером 29 августа. Предполагаемым убийцей оказался возлюбленный женщины - 27-летний Артем Бучин.

Бучин и раньше имел проблемы с законом - судим за неуплату алиментов, грабеж с применением насилия и убийство. В частности, в 2022 году "герой войны" убил девушку Татьяну Рекутину. Следователям свой поступок он объяснял тем, что его переклинило.

После убийства Татьяны он пытался покончить с собой, но неудачно. Экспертиза признала Бучина вменяемым и в феврале 2023 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Находясь в колонии, он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на передовую - воевать против Украины.

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