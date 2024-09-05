Утверждается, что схемы принудительной отправки на войну начали работать еще до объявления частичной мобилизации в РФ.

В Чечне задержанных геев принудительно отправляют на фронт - воевать против Украины.

Как сообщают правозащитники кризисной группы СК SOS, чеченские силовики начали принудительно отправлять на фронт в Украину задержанных гомосексуальных мужчин. Отмечается, что их шантажом вынуждают отправиться добровольцами на фронт.

"СК SOS достоверно известно как минимум о 7 таких случаях, в одном из них человек погиб. По нашим данным, схемы принудительной отправки на войну начали работать еще до объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года (в РФ – УНИАН). В начале сентября того года были задержаны шестеро мужчин по подозрению в гомосексуальной ориентации", — сказано в публикации.

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В ней отмечается, что геям угрожали, что против них сфабрикуют уголовное дело и отправят дожидаться приговора в СИЗО, где информация об их ориентации станет известна сокамерникам.

В качестве альтернативы мужчинам предложили заплатить выкуп или же отправиться добровольцем на войну против Украины. В итоге трое из задержанных вынуждены были согласиться стать добровольцами, так как сумма выкупа оказалась неподъемной для их семей. В частности, силовики вымогали 1,5 млн рублей (примерно 16,4 тыс. долларов). Один из "добровольцев" погиб на фронте.

"Задержания продолжились и в следующем году: в 2023 во время одного из рейдов были задержаны несколько представителей ЛГБТК+ сообщества. Девушек вечером того же дня передали родственникам, а четырех парней принудили отправиться в Украину. Их дальнейшая судьба неизвестна", — пишет ресурс.

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Напомним, в то время, как оккупанты расстреливают украинских пленных, своих тяжелораненых военных Россия не забирает, хотя Киев готов отдать их даже без обмена.

По словам представителя украинского общественного движения "Хочу найти" Ирины Крыниной, для этого необходим только запрос от российской стороны.

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