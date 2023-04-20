"Нарушителя" задержали и выписали протокол.

В российском Краснодаре мужчина получил большой штраф за "дискредитацию" армии РФ. Причиной стало то, что он выбросил в урну рекламу контрактной службы, которую ему дали на улице.

Как сообщает группа "Информационное сопротивление", правоохранителям не понравилось, что мужчина "демонстративно выбросил листовку с государственной символикой".

"Нарушителя" задержали и выписали протокол. Теперь мужчина должен заплатить 40 тысяч рублей (около 18 тысяч гривень) штрафа.

Видео дня

Наказания за "дискредитацию" армии РФ: последние новости

В России оштрафовали на 40 тысяч рублей пенсионерку, которая похвалила президента Украины Владимира Зеленского. На женщину написали сразу три доноса.

Кроме того, один из россиян написал донос за "дискредитацию" армии РФ на известную актрису Лию Ахеджакову, которая поддержала Украину после российского вторжения. Он предлагает возбудить на нее несколько дел, в том числе за "госизмену", и признать ее "иноагентом".

Вас также могут заинтересовать новости: