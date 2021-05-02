Подозреваемый в убийстве задержан.

В России в городе Большой Камень Приморского края в реке нашли тело 15-летнего подростка со связанными руками и следами удушения.

Читайте также"Это моя территория": в России священник избил прихожан из-за съемки (видео)Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Сообщается, что по подозрению в убийстве уже арестован 35-летний Андрей Большаков. Он признался в преступлении, заявив, что сначала связал школьника, а потом задушил металлической цепью.

До этого Большаков вместе с погибшим мальчиком и еще одним школьником играли у реки в некую экстремальную игру, они связывали друг друга и пытались развязаться. В какой-то момент мужчина стал обвинять одного из ребят в краже. Начался конфликт.

Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим и нигде не работал.

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Автор: Катерина Шварц