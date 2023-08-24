Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина кремлевского "черта", который "заигрался".

Боевики ЧВК "Вагнер" после информации о смерти своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе заявили, что "готовы стартовать".

В одном из обнародованных в соцсетях видео группа наемников стоит у дороги и призывает "ожидать их".

"Много разговоров идет о том, чем будет заниматься "Вагнер" в данной ситуации. Мы скажем одно: мы уже стартуем, ждите нас", - говорит один из террористов.

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На другом видео наемник прямо обвиняет в убийстве Пригожина "маленькую кремлевскую падаль" (намекая на Владимира Путина, - УНИАН).

"По сути, команда всем нашим подразделениям... Вы знаете, где закопаны ваши автоматы, пулеметы, БК, гранаты... Все мы видим, что этот черт заигрался. Ждите дальнейших команд", - говорит "вагнеровец".

Смерть Пригожина - новости

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Он принадлежал российскому террористу, главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

"Росавиация" подтвердила смерть Пригожина, его соратника по группировке Дмитрия Уткина и других россиян, находившихся на борту. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Ближе к полуночи стало известно, что поисковая операция на месте аварии бизнес-джета завершена. Там найдены останки 10 человек - семи пассажиров и трех членов экипажа.

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