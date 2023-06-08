Официальных комментариев Киева или Будапешта на этот счет пока не было.

В России заявили, что при участии РПЦ группа украинских военнопленных из Закарпатья якобы была передана Венгрии.

"8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", - сообщается на сайте Московского патриархата.

Стоит отметить, что официальных комментариев Киева или Будапешта на этот счет пока не было.

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Обмены пленными - детали

25 мая Украина вернула из российского плена еще 106 своих военнослужащих. Руководитель ОП добавил, что они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь украинского Востока.

До этого обмен состоялся 6 мая. Тогда домой вернулись 45 защитников. Из них 42 защитника и три защитницы "Азовстали" - все они - нацгвардейцы, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

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