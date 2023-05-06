Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

Украина возвращает из плена еще 45 наших защитников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, женившиеся во время обороны Мариуполя, на "Азовстале", - написал он.

Также, по словам Ермака, среди освобожденных есть воин, до широкомасштабного вторжения находившийся в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции.

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Впоследствии, как отметил руководитель ОП, он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение, повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой.

Обмен пленными - последние новости

Последний обмен пленных прошел 26 апреля. Тогда домой вернули 42 украинских военных и двух гражданских. Среди освобожденныъ были раненые, которых враг пытал в плену. Также - двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.

Тем не менее, в плену все еще находятся сотни украинских военных и незаконно заключенных гражданских. В частности, с апреля 2022-го - 131 нацгвардиец, охранявший Чернобыльскую атомную электростанцию в день полномасштабного вторжения РФ.

Всего с РФ обменено более 2 тысяч человек, отмечал глава ГУР Кирилл Буданов. "По состоянию на сегодняшний день уже обменяно более 2 200 человек. Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", - замечал Буданов.

Однако обмен пленными с агрессором продолжается крайне тяжело. Москва идет на все, чтобы затягивать процесс и издевается над украинцами в плену.

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