Все спасенные военные защищали нашу землю на Бахмутском направлении.

Украина вернула из российского плена еще 106 своих военнослужащих.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак. "Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления - восемь офицеров и 98 солдат и сержантов", - рассказал он детали.

Руководитель ОП добавил, что они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь украинского Востока.

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"Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что все украинцы будут дома. "Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", - подчеркнул руководитель ОП.

В то же время в Telegram-канале координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными уточняется, что 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семеро пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

"По меньшей мере семь спасенных защитников имеют разнообразные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания", - отмечается в сообщении.

Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

Кроме того, в координационном штабе сообщили, что также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

Обмен пленными

Украинская сторона время от времени возвращает домой из российского плена своих граждан. Так, крайний обмен состоялся 6 мая. Тогда домой вернулись 45 защитников. Из них 42 защитника и три защитницы "Азовстали" - все они - нацгвардейцы, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Всего на сегодня в результате обменов возвращено домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

В начале марта 2022 года российские оккупанты в Киевской области похитили корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Василия, отца журналиста, оккупанты отпустили, а самого Дмитрия вывезли в Россию. При этом оккупанты отрицают похищение журналиста. Единственное известие от него за это время - письмо, написанное в апреле 2022 года.

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