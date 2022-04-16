Русские уже и забыли о "биолабораториях" в Украине, но вновь вспомнили, заявив, что американцы "переносят их в Монголию".

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что США "переносят биолаборатории" из Украины в Монголию.

Соответствующее заявление он сделал в интервью одному из российских агентств.

По словам Косачева информация о "переносе биолабораторий" появилась "недавно".

"Только что появилась информация, что после начала "спецоперации", американцы вступили в контакт с Монголией. И собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули в Украине. Им важно и дальше оставаться рядом с Россией", - заявил сенатор.

В то же время никакой конкретики и фактов он не озвучил.

Фейки России о "биолаборатории США" в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине.

МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику в отношении так называемых "биолабораторий США" в Украине.

"Изменение риторики может свидетельствовать о том, что Россия не смогла придумать доказательства того, что в биолабораториях на территории Украины разрабатывалось оружие массового поражения", – говорится в сообщении.

В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

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