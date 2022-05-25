Вячеслав Гладков заявил, что "под огонь" попало село Журавлевка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз заявил об обстреле населенных пунктов якобы украинскими военными. В этот раз "напали" на село Журавлевка.

Об этом белгородский губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

"Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка", - говорится в сообщении.

По его словам, один мужчина якобы получил осколочное ранение.

"Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберемся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", - заверил Гладков.

При этом он указал, что в населенном пункте якобы пострадали пять домохозяйств. В то же время он не предоставил никаких фото.

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти уже не впервые обвиняют Украину в обстреле территории РФ. 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

29 апреля на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

При этом в СНБО Украины допустили вероятность переноса боевых действий на территорию страны-агрессора, но это зависит от многих факторов.

В то же время президент Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска наносят удары по территории России. Однако, в городах Белгород, Курск, Брянск постоянно происходят таинственные "хлопки", после которых горят склады боеприпасов, нефтебазы и другие важные стратегические объекты.

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