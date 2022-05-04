Вместе с тем секретарь СНБО заверил, что ВСУ никого не будет спрашивать, как им защищать Украину.

Возможность переноса боевых действий на территорию Российской Федерации безусловно существует. Но это зависит от многих факторов.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью телеканалу ISLND TV.

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", - предположил Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что ВСУ никого не будет спрашивать, как им защищать Украину.

"Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным. И никого спрашивать не будем, и его, в том числе", - сказал Данилов, комментируя возможность переноса активных боевых действий в Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска наносят удары по территории России. Тем не менее, в городах Белгород, Курск, Брянск постоянно происходят таинственные "хлопки", после которых горят склады боеприпасов, нефтебазы и другие важные стратегические объекты.

Вас также могут заинтересовать новости: