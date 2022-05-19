В то же время в МЧС России говорят, что эта информация не соответствует действительности.

В русском Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, местные начали получать голосовые сообщения из мессенджеров, якобы от МЧС России, с просьбы немедленно подготовиться к эвакуации.

В то же время в пресс-службе российского МЧС в регионе опровергли подобные планы. Говорят, что это фейк, цель которого – посеять панику среди населения.

"Сегодня жителям Белгородской области снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных вне территории РФ. Неизвестные представляются сотрудниками МЧС и просят жителей области эвакуироваться из приграничных сел", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО Украины допустили вероятность переноса боевых действий на территорию страны-агрессора. Но это зависит от многих факторов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что могут даже появиться "Белгородская, Курская, Брянская народные республики".

Вместе с тем президент Зеленский отрицает, что украинские войска наносят удары по территории России. Однако, в городах Белгород, Курск, Брянск постоянно происходят таинственные "хлопки", после которых горят склады боеприпасов, нефтебазы и другие важные стратегические объекты.

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