4,5-летнему мальчику на виске, не спросив его маму, выбрили кривой Z-символ.

В Московской области парикмахеры без разрешения матери выбрили ребенку на виске букву Z.

Об этом рассказала одна из подписчиц местного сообщества "Кубинка Today".

"Ситуация просто кошмарная! Сегодня привела ребенка в парикмахерскую в ТЦ "Радуга" и очень сильно об этом пожалела! ... Когда нас позвали, моего сына посадили в кресло, и я объяснила, как подстричь. Так как были заняты места для ожидания, я пошла в папабургер напротив со спокойной душой. Парикмахер мне сказала "идите", ну я спокойно доверилась ей и ушла. И дура. Пришел мой ребенок - и я просто опешила! Ему на виске выбрили Z, зачем?", - пожаловалась женщина.

Она отметила, что не просила о такой услуге, а "в нынешнее время это лишнее, тем более для ребенка".

"Я позвала мастера за дверь и задала вопрос, зачем это было сделано? Мне сказали, это молния, второй мастер вообще выразилась, что Z пишется в другую строну и лучше бы не позорилась. В итоге мне вернули деньги, но при этом со словами пи***ц. ... Я конечно виновата, что рядом не стояла, но считаю, что парикмахер не имела права делать это. И оправдания типа "ребенок согласился" не катит, ему всего 4,5 года. ... Еще и криво", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее в России начали к Пасхе продавать "Z-куличи". Автор идеи заявил, что это "не пиар, а военная традиция".

А в Украине Верховная Рада запретила рашистскую символику "Z" и "V".

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