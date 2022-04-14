Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля / REUTERS
Верховная Рада Украины запретила символики военного вторжения России Z и V.
Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона о запрете пропаганды русского нацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, которая используется вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины (регистрационный номер 7214) проголосовали 354 народных депутатов.
Законом определены термины "государство-террорист", символика военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украине. Также установлен запрет распространения пропаганды и символики военного вторжения.
Согласно закону, буквы Z и V признаны символикой вторжение России в Украину, поскольку ими обозначается военная техника агрессора. Законом Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных районах Украины.
Законом запрещена любая пропаганда русского нацистского тоталитарного режима, акт агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения.
Война России против Украины
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Оккупанты сопровождали атаки на военные объекты ударами по украинским городам.
Русские занимались террором местного населения во временно захваченных населенных пунктах. Известны случаи массовых расстрелов, пыток, изнасилования и мародерства, а также издевательства над животными.
После неудачного штурма Киева разгромленные войска врага вынуждены были бежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей в сторону Беларуси.
Сейчас Москва перегруппировывает армию и наращивает силы для ключевого наступления на Донбасс.