Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженной с вымогательством.

В Москве суд отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на воинскую службу сотрудника Генштаба РФ полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машиной.

Об этом со ссылкой на собстенные источники сообщает издание "КоммерсантЪ". Отмечается, что свою вину полковник полностью признал.

В связи с призывной кампанией в планах полковника Мертвищева была обозначена проверка Объединенного военного комиссариата. За неделю до мероприятия, по информации издания, он позвонил военному комиссару ОВК и предупредил о проверке. А еще намекнул, что найдет к чему придраться.

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"Решить же проблемы полковник Мертвищев предложил офицеру за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб.", - говорится в сообщении Ъ.

Военный комиссар якобы согласился, но на самом деле обратился в ФСБ - та взяла под свой контроль ход дальнейших переговоров о приобретении стиральной машины для Мертвищева.

"Когда же выбор был окончательно сделан, а машинка куплена, военный комиссар сообщил проверяющему, что заказ выполнен и тот может приезжать и забрать его. При получении стиральной машинки сотрудники ФСБ и задержали господина Мертвищева", - пишут журналисты.

Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженной с вымогательством (часть 5 статьи 290). Полковник полностью признал свою вину.

Почему стиральные машины - слабость российских оккупантов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, как оккупанты "охотятся" за техникой украинцев. Камеры не раз фиксировали, как российские военные воруют унитазы, микроволновки и стиральные машины.

Ранее украинская разведка сообщала, что в беларуском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом. В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика.

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