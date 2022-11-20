Солдат жестко задерживал конвой и обыскивал на глазах у десятков других военных.

В России демонстративно задержали двух военнослужащих, отказавшихся ехать на войну. Солдат жестко задерживал конвой, несмотря на то, что они не сопротивлялись.

Видео задержания опубликовали Медуза и ряд других пабликов в Telegram. На кадрах видно, что солдат по очереди вызывают во время построения.

Вероятно, их фамилии Селиванов и Дягтерев, следователь зачитал их нечетко. Солдат проинформировали, что 16 ноября против них возбудили уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа).

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Конвой с нашивками на рукавах "Военная полиция" грубо задержал солдат, обыскал их, заковал в наручники и посадил в полицейскую машину.

Неизвестно, были ли задержанные "мобиками". Локация также неизвестна. По данным некоторых пабликов, кадры сняты в Белгородской области. На солдатах зимняя форма одежды, погода дождливая.

Сообщается, что военных задержали за отказ ехать на войну в Украину. Им грозит до 3 лет тюрьмы.

Военные РФ отказываются воевать в Украине: что известно

Российские военные все чаще отказываются выполнять преступный приказ командования и ехать на войну в Украину. Недавно более 100 мобилизованных из Брянской области отказались ехать на войну против Украины. Их планировали отправить отбивать освобожденный ВСУ Лиман в Донецкой области.

Летом появилась информация о том, что минимум 1793 российских военных отказались воевать против Украины с февраля. Это представители 22 регионов РФ.

Впоследствии в РФ создали доску позора с фото и именами россиян, отказавшихся ехать на войну.

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