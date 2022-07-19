"Неонацисты разместили артиллерию на территории зернохранилищ", утверждают оккупанты.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил о новых фейках оккупантов о ситуации на полях и в зернохранилищах, а также о якобы существовании на Донбассе биолабораторий с биологическим оружием.

Как отметили в ЦПД, по состоянию на утро 19 июля оккупанты распространили фейки о том, что "неонацисты разместили артиллерию на территории зернохранилища в населенном пункте Калиновка Бахмутского района Донецкой области и систематически обстреливают из них позиции ВС России, провоцируя последних на ответный огонь [для снижения зернохранилища]".

Кроме этого, в Минобороны РФ лгали о том, что "в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии".

Еще один фейк касался якобы существования на территории Луганской области биолабораторий.

"В биолабораториях, оставленных украинскими войсками в городах Рубежное и Северодонецк, были обнаружены штаммы опасных вирусов и другие опасные препараты, не зарегистрированные в МЗ Украины, которые производились в промышленных масштабах", - заявил один из "руководителей" временно оккупированных территорий Луганщины.

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