Следствие установило, что служебная халатность подсудимого сделала мост уязвимым для беспилотников.

Второй Западный окружной военный суд РФ приговорил к шести годам колонии общего режима экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова.

Как речь идет в судебных документах, Волкова обвиняют по делу о поставках некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста в Керченском проливе.

Его признали виновным в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд также запретил Волкову в течение двух лет занимать государственные должности. Сторона обвинения просила для подсудимого семь лет колонии.

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На время рассмотрения дела военный находился под домашним арестом. Его взяли под стражу в зале суда. Своей вины он не признал.

Атаки на Крымский мост

ВСУ уже несколько раз били по Крымскому мосту. Военный эксперт Иван Киричевский заявлял, что оккупанты уже готовятся к потере крымского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы – это вопрос времени.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес утверждал, что украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие ракеты Taurus.

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