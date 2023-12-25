Оккупанты хотят построить железную дорогу вдоль побережья Азовского моря, чтобы создать альтернативу Крымскому мосту.

Российские оккупанты уже готовятся к потере Крымского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы – это лишь вопрос времени.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо" военный эксперт Иван Киричевский. По его словам, россияне планируют построить альтернативный маршрут на случай потери моста через Керченский пролив.

"Оккупанты хотят построить железную дорогу вдоль побережья Азовского моря так, чтобы создать альтернативу Крымскому мосту. Здесь есть две составляющие – плохая и хорошая. Плохая – оккупанты готовят альтернативный логистический путь. Хорошая – россияне понимают, что рано или поздно Крымский мост будет разрушен. Таким образом они пытаются перестраховаться и готовятся к альтернативным путям снабжения своих оккупационных войск", – объяснил эксперт свое заявление.

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В то же время не все в России считают, что эта затея будет успешной. По словам Киричевского, оккупанты планируют построить новый коридор параллельно той железной дороге, что уже есть.

"Наши военные пытались взять под контроль железную дорогу, которая идет из Мелитополя на Токмак и дальше на Пологи. Россияне же хотят построить параллельную этой железную дорогу. Однако, когда российские пропагандисты обосновывают этот проект, они прям жалуются о том, что наши ДРГ очень активно работали и работают по железнодорожному пути. Поэтому их логистические пути по железной дороге всегда будут под угрозой блокировки", – констатировал Киричевский.

Удары по Крымскому мосту

Наиболее значимыми стали две атаки на незаконно построенный россиянами Крымский мост. Первая произошла в октябре 2022 года. Тогда на переправе взорвался грузовик. Под воду ушло несколько пролетов.

Второй раз мост через Керченский пролив атаковали морскими дронами. Это произошло 17 июля 2023 года. Тогда была уничтожена часть переправы, где передвигается автомобильный транспорт. Пока мост функционирует как обычно, за исключением того, что движение по переправе часто перекрывают.

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