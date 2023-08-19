Оказалось, что эти дроны - российские, но документов на них водитель транспортного средства не имел.

В Московской области на трассе М2 "Крым" остановили автомобиль с двумя боевыми БПЛА на борту.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", инцидент произошел вечером 16 августа. В багажнике "Мерседес" и нашли военные дроны, на которые у водителя не нашлось документов. О ситуации сообщили во все службы.

"Во время разбирательства выяснилось, что птички принадлежат ООО "Глори Эйр", которое занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем. Фирма базируется на аэродроме Большое Грызлово в Московской области, где снимает два ангарных комплекса для производственной и испытательной деятельности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на форуме "Армия 2023" эти беспилотники участвовали в закрытых показательных полетах в пользу Министерства обороны на полигоне "Алабино". А потом их везли обратно на базу. По дороге БПЛА обнаружили во время остановки автомобиля.

Переполох в РФ из-за БПЛА

В России продолжается неподдельная паника из-за регулярных атак неизвестных дронов. 19 августа в Минобороны России заявили об атаке дрона на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области РФ, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22.

Также в МО России сообщили, что в результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что днем 19 августа БПЛА самолетного типа пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области.

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