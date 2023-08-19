В Минобороны РФ отчитались об уничтожении беспилотника.

В Министерстве обороны РФ заявили, что днем 19 августа БПЛА самолетного типа пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области.

"Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе", - заявили россияне.

Сообщается, что дрон рухнул рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск и что пострадавших и разрушений нет.

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Атака на аэродром базирования Ту-22М3 - что сообщалось

Ранее 19 августа в Минобороны России заявили об атаке дрона на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области РФ, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия", - заявили россияне.

Также в МО России сообщили, что в результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов.

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