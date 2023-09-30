Не исключено, что россияне модернизируют ракеты 48Н6.

В России объявили о создании специальной ракеты к ЗРК С-400 для ударов по земле с якобы большей боевой частью, дальностью и точностью, передает Defence Express.

Отмечается, что об испытаниях ракеты на полигоне "Капустин Яр" сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, показав некоторые кадры. Заявленная цель испытаний - "проверка возможности и целесообразности".

На данный момент неизвестно, является ли эта "новая" ракета модернизацией 48Н6, которая уже используется россиянами для ударов по земле.

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"Сам Медведев хоть описал ракету, как новую разработку, но отметил, что были внесены изменения, которые повлияли на дальность полета, точность, а также произошло усиление боевой части. Учитывая, что пока речь идет об испытаниях на "целесообразность", очевидно, эта ракета находится на начальной стадии разработки. Но если речь идет о фактической переработке 48Н6, цикл ее создания и испытания может быть значительно короче работы с нуля", - указали аналитики.

Ракеты 48Н6ДМ для ЗРК С-400

Эксперты напомнили, что ракеты 48Н6ДМ имеют оценочную дальность при пуске по земле от 230 км и боевую часть в 180 кг.

"Из-за специфики управления зенитными ракетами ЗРК С-300 и С-400 радиокомандная РЛС не может ее вести после того, как ракета пересекла радиогоризонт, из-за этого ее управление теряется на высоте около 3 км и падает примерно в район цели. Поэтому враг обычно использует такие средства для ударов по городам с целью террора", - говорится в публикации.

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