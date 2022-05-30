Лавров посетовал на то, что Париж якобы требует, чтобы Украина вела войну до победного конца.

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма. Это произошло вскоре после того, как состоялся разговор глав государств Эмманюэля Макрона и Владимира Путина при участии канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщают российские СМИ.

Лавров посетовал на то, что Париж якобы требует, чтобы Украина вела войну до победного конца и нанесла России поражение.

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", - заявил он.

Глава МИД РФ также продолжил распространять миф российской пропаганды о якобы разжигании национализма и неонацизма в Украине и заявил, что "Франция играет одну из инициативных ролей".

"Нам печально это видеть", - констатировал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая ему уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил.

С момента полномасштабного вторжения России и Украину Макрон неоднократно проводил телефонные разговоры с Путиным. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с этим призывал его не вести переговоры на условиях Российской Федерации.

Переговоры Макрона, Путина и Шольца: что стоит знать

Как писал УНИАН, в субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

По сообщению Кремля, "отдельное внимание уделено положению дел на переговорном треке". Владимир Путин утверждает, что Россия якобы готова к возобновлению диалога, который якобы "находится в замороженном состоянии по вине Киева".

В свою очередь федеральное правительство Германии информировало, что канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск.

"Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - подчеркнула немецкая сторона.

Французская сторона по итогам переговоров также информирует, что Путина призвали как можно быстрее согласиться на прямой диалог с президентом Зеленским.

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон резко раскритиковал телефонный звонок Шольца и Макрона Путину: "Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непреднамеренно прокладывают путь для новых актов насилия со стороны России. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно будет перефразированием самого Макрона: разве это не смерть мозга?".

А министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пошутил на русском языке о переговорах западных политиков с российским президентом, опубликовав фрагмент стихотворения российского поэта Роберта Рождественского "Позвони мне, позвони", герой которого хочет "слышать долгожданный голос". Он намекнул, что политики, ведущие переговоры с Путиным, "забыли гордость".

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