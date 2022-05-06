Джонсон и Макрон разделили обеспокоенность относительно последствий вторжения РФ в Украину.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не вести переговоры на условиях Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В частности, Джонсон и Макрон едины в осуждении смертельного безумия Путина и договорились координировать более теснее долгосрочную безопасную и экономическую поддержку для Украины, а также меры по изоляции России.

"Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился убеждением, что Украина победит при поддержке необходимого уровня оборонительной военной помощи. Он настойчиво призывал избегать любых переговоров с россиянами на условиях, которые бы придали правдоподобности фальшивому нарративу Кремля относительно вторжения, но подчеркнул, что это решение зависит от украинского правительства", - говорится в сообщении.

Также Джонсон и Макрон разделили обеспокоенность относительно последствий вторжения в Украину для глобальной энергетики и цен на продовольствие. Они договорились работать в рамках "Большой семерки", чтобы облегчить влияние внутри стран и для экономик развивающихся стран.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Джонсон анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн фунтов на другую военную помощь.