Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и в срочном порядке отправиться в Украину, заявил эстонский депутат.

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон резко раскритиковал телефонный звонок канцлера ФРН Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом пишет ERR.

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непреднамеренно прокладывают путь для новых актов насилия со стороны России. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно будет перефразированием самого Макрона: разве это не смерть мозга?" — написал Михкельсон в социальных сетях.

Михкельсон припомнил вялую военную поддержку Украины этими странами.

"Как мы не извлекли уроков из прошлого в Париже или Берлине? Почему нужны оправдания для задержки помощи Украине оружием и почему от путинской России, которая ведет войну на уничтожение против великих народов Европы, ждут выполнения любых обещаний?" — поинтересовался Михкельсон.

По мнению Михкельсона, было бы логичнее помочь Украине противостоять агрессии и в конечном итоге победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и в срочном порядке отправиться в Украину. Я надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца будут мотивированы не боязнью потерять влияние в демократической Европе, в которую обязательно войдет Украина, а также Молдова, Грузия и Беларусь. Однако Европа в целом была бы свободна от экзистенциальной угрозы России хотя бы на какое-то время, чтобы показать лидерство государственных деятелей, отстаивающих демократические ценности и принципы!" - окончил парламентарий.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу 80-минутно разговаривали по телефону с Владимиром Путиным, призывая его к пересмотру переговоров с Украиной, немедленному прекращению огня и выводу войск с территории Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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