Контактный зоопарк на выезде произошел в Ростове.

На территории Российской Федерации произошел курьез: дикий кабан напал на детей на игровой площадке "с разбитым в кровь пятаком".

Такую версию событий излагает российский телеграм-канал Mash. Контактный зоопарк "на выезде" случился в городе Ростове. Нападение произошло во дворе ЖК "Парк Островского".

"Взявшееся словно из ниоткуда животное оказалось на площадке и напало на малышей. По словам очевидцев, сейчас вепрь носится по округе с разбитым в кровь пятаком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще несколько диких вепрей сегодня видели в городе на площади Энергетиков. Они занимались инфраструктурными диверсиями: выламывали забор в парке, уточняет Don Mash.

"Дикая троица носилась по газону, гоняла дворовых собак и даже умудрилась сломать забор", - говорится в сообщении.

Начальница "Отрядов Путина" стала жертвой курьеза

Напомним, ранее курьезная ситуация произошла с главной "бабкой" из так называемых "отрядов Путина". Речь идет о сборище российских бабушек, которые в социальных сетях ругают Запад, поддерживают войну против Украины и регулярно обращаются к известным политикам с критикой и обращениями.

Так, главаря "организации" спровоцировали выкрикнуть лозунг "Слава Украине!". Ее разыграли по телефону ведущие украинского YouTube-канала "Телебачення Торонто".

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