Школьник не имел конфликтов со сверстниками, но его считали странным.

Появились подробности нападения подростка Григория Беляева на школу в Ростовской области РФ. Перед инцидентом школьник ни с кем не конфликтовал, но другие ученики считали его странным. Недавно парень перестал с ними общаться.

Как сообщает "База", 15-летний Григорий еще утром взял кухонного ножа своей бабушки и отправился в школу пораньше. Однако в учебное заведение парень вошел в маске "анонимуса", которая не понравилась вахтерше. В ответ на претензии Григорий начал угрожать женщине, а когда в конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц, достал нож и напал уже на него, заодно ранив учительницу английского. Подростка задержали только на улице - в это время он кричал, что видит "х*хлов и поляков", которые его атакуют.

Зачем Григорий взял нож в школу и планировал ли он нападение, доподлинно неизвестно. По словам знакомых, парень хорошо учился и у учителей не было к нему претензий, но он не поладил с учительницей по обществознанию - за то, что она его якобы "не понимала".

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При этом среди других учеников Григорий считался странным, а с началом нового учебного года почти перестал общаться со сверстниками. Несмотря на это, никаких конфликтов у девятиклассника ни с кем не было. После приступа у подростка также заподозрили приступ эпилепсии, но, по словам родных, ничего подобного ему раньше не случалось.

Сам Григорий живет с бабушкой, его родители разведены. Накануне он виделся с отцом - мужчина "служит в армии и недавно ранен, а теперь приехал в отпуск домой", очевидно, из Украины.

Нападение на школу в РФ

Напомним, что 11 сентября в Ростовской области РФ ученик пришел в школу с ножом. Ранены несколько человек.

Ранены трое работников школы и дедушка одного из учеников. Сейчас нападавший задержан. Им оказался 15-летний ученик девятого класса этой школы с психическим заболеванием Беляев Григорий.

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