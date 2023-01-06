Он убежден, что оккупанты будут "в восторге" и на собственной шкуре ощутят все "прелести" одностороннего перемирия.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин разразился ироничными комментариями относительно заявления диктатора Владимира Путина о так называемом "перемирие". Он назвал этот приказ "шагом к капитуляции".

В Telegram Гиркин заявил, что поспешно прогнозировал захват Марьинки Донецкой области. По его словам, во время "перемирия" украинские воины укрепят свои позиции в городе и усилят гарнизон.

Отдельную порцию троллинга Гиркин адресовал лично Путину. Он заявил, что "Гаага аплодирует и готовит камеру". Приказ о перемирии боевик назвал "шагом к капитуляции".

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"Владимир Владимирович сделал столь смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, которых еще не было за прошлые 10,5 месяцев так называемой "СВО". Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи)", - написал Гиркин.

Террорист заявил, что идею с "перемирием" особенно оценят оккупанты. "Вооруженные силы РФ - просто в восторге: им на своей шкуре удастся испытать все "прелести" одностороннего перемирия... Думаю, нашим военным понравится. "Деэскалацию" и "перегруппировку", а также "непростое решение" - ВС РФ уже оценили. Теперь – новый этап", - подытожил Гиркин.

Путин объявил "перемирие": главные новости

Российский диктатор Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 числа.

В то же время в офисе президента заявили, что Украина на своей земле уничтожает исключительно членов оккупационной армии, и "временное перемирие" в нашей стране начнется лишь тогда, когда Россия покинет захваченные земли.

В ISW считают, что Путин приказал прекратить огонь на Рождество по юлианскому календарю, чтобы очернить защитников Украины, поскольку они не перестанут бороться за свою землю.

Госдеп США считает заявление российского диктора Владимира Путина о "перемирии" на Рождество циничной и направленной на то, чтобы собраться силами для новых атак.

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