В суде пересматривали эпизоды из дела Дмитриева по статьям, по которым ранее его оправдали.

Петрозаводский районный суд Карелии увеличил с 13 до 15 лет колонии строгого режима приговор историку и главе местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, который занимался исследованием советских политических репрессий.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

В суде пересматривали эпизоды из дела историка по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия, по которым ранее его оправдали.

Теперь по совокупности Дмитриеву назначили 15 лет, как того во время прений требовал прокурор.

Читайте такжеЕвросоюз призывает Россию освободить историка, исследовавшего советские политрепрессииКак сообщал УНИАН, в июле 2020 года Петрозаводский городской суд Карелии осудил историка Дмитриева до трех лет и шести месяцев лишения свободы. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. В сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок до 13 лет. Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает.

Вас также могут заинтересовать новости: