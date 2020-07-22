В России посадили историка, исследовавшего советские политрепрессии (видео)

Соратники историка уверены, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Петрозаводской городской суд Республики Карелия в Российской Федерации приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы историка и главу карельского отделения правозащитной организации «Мемориала» Юрия Дмитриева, занимавшегося исследованием советских политических репрессий.

Как сообщает Радио Свобода, приговор оглашали в среду в закрытом режиме. Историк обвинялся в изготовлении детской порнографии, сексуальном насилии над приемной дочерью и незаконном хранении частей оружия. Прокуратура запрашивала 15 лет колонии.

Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Историк выйдет на свободу осенью.

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Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Правозащитники уверены в сфабрикованности дела.

Под руководством Дмитриева в лесах Карелии нашли массовые захоронения жертв советских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Историку удалось составить списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имен. Позднее близкое к государству Российское военно-историческое общество стало настаивать, что в обнаруженных захоронениях покоятся останки советских красноармейцев, расстрелянных финнами.

Соратники историка уверены, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Как сообщал УНИАН, в Пензенской области Российской Федерации бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова посадили за изнасилование.

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