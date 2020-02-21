В домах дрожали стекла: в Карелии на видео сняли падение метеорита (видео)

Падение метеорита также было видно в Финляндии.

В Сегежском районе Карелии (Россия) зафиксировали падение метеорита.

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Как сообщают российские СМИ, яркие вспышки в небе над Костомукшей разбудили местных жителей в ночь на 20 февраля. Причиной стало падение метеорита между Костомукшей и поселком Ледмозеро.

Сообщается также, что видео с падением метеорита удалось заснять сразу в нескольких населенных пунктах. Явление также наблюдалось в соседней Финляндии.

По словам очевидцев, падение болида завершилось громким хлопком, а в окнах дрожали стекла.