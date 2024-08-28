Вероятно, в России это первый такой приговор вернувшемуся домой участнику войны.

Суд в городе Пермь (РФ) приговорил экс-бойца ЧВК "Вагнер" Григория Старикова к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство трех человек. Об этом сообщает "Верстка", ссылаясь на соответствующий приговор.

"Вероятно, это первый известный случай пожизненного приговора вернувшемуся в Россию участнику войны в Украине", - пишет издание.

О задержании Старикова сообщал местный Следственный комитет, не уточняя его имени, факта участия в войне и информации о прошлых судимостях. В сообщении ведомства говорится, что в июне 2023 года фигурант был в гостях у знакомых: двух мужчин и женщины.

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"В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта" он забил их насмерть "неустановленным тупым предметом" и сбежал. Согласно документу, тела погибших нашла хозяйка квартиры лишь спустя пять дней.

Как отмечается, Стариков нанес каждой жертве от 18 до 22 ударов монтировкой по голове и телу. Следователей он уверял, что изначально хотел просто избить знакомых. Но время "в процессе избиения" в голове вагнеровца произошел "щелчок" и он решил всех убить.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел "участие Старикова в боевых действиях по защите Отечества", его заболевания, наличие наград ЧВК "Вагнер" и медали "За отвагу", а также - "противоправность поведения потерпевших". При этом не уточняется, чем именно жертвы обидели вагнеровца.

Суд обратил внимание на то, что Стариков с 2021 года страдал органическим расстройством личности, а на войне получил осколочное ранение, которое вызвало "разрушение суставов опорно-двигательного аппарата". "Верстка" пишет, что убийца сейчас передвигается на костылях.

Защита Старикова называла вынесенный ему приговор чрезмерно суровым и заявляла, что "герой войны" совершил преступление из-за полученной контузии. Адвокат настаивал на необходимости "прохождения длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий". Тем не менее суд оставил приговор в силе.

Преступления "вагнеровцев" в РФ

Напомним, на войну против Украины отправился россиянин, который раньше, во время "отсидки" в колонии, подписал контракт с Минобороны РФ, принял участие в боях, а по возвращению домой зарезал пенсионерку. В частности, экс-боец ЧВК Иван Россомахин получил 23 года колонии за изнасилование и убийство 85-летней пенсионерки. Согласно письму начальника колонии, где 29-летний мужчина должен был отбывать наказание до 2046 года, осужденного отпустили из колонии через 8 дней. Таким образом, Россомахин во второй раз избежал наказания, отправившись на войну.

Первый срок Россомахин получил в 2020 году. Он должен был отсидеть 14 лет за убийство и грабеж, но подписал контракт с профильным министерством страны-агрессора. В марте 2023 года мужчина вернулся домой и вскоре совершил страшное преступление – зарезал пожилую женщину ну и надругался над ее телом. Весной Россомахина приговорили к 23 годам, обязав выплатить родным жертвы два миллиона рублей. Но с наказанием "не срослось" - Россомахин заключил контракт с Минобороны РФ и снова уехал на фронт.

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