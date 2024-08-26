В редком заявлении группа заявила, что ее наемники работают только в Африке и Беларуси.

Группа наемников России "Вагнер" заявила, что действует только в Африке и в союзной России Беларуси, и ее солдаты больше не воюют в войне в Украине.

Украина в воскресенье призвала Беларусь отозвать то, что она назвала значительными силами, развернутыми вдоль их общей границы. Она заявила, что в их число входят беларуские спецподразделения и бывшие наемники "Вагнера", пишет Reuters.

В редком заявлении группа заявила, что ее сотрудники работают только в Африке и Беларуси.

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"Нет подразделений компании в составе Национальной гвардии России, в рядах Министерства обороны России или где-либо еще", - заявила она.

"Вагнер" на данном этапе не участвует в Специальной военной операции", - отметили там, используя предпочитаемый Кремлем термин для обозначения войны на Украине.

"В случае изменения ситуации об этом будет объявлено", - сказано в заявлении.

ЧВК "Вагнер" - последние новости

Роль "Вагнера" в Африке, например, в поддержке военной хунты в Мали, вызывает беспокойство у Запада. В Украине группа активно участвовала в ранних военных действиях России, особенно в длительной битве за украинский город Бахмут, который она, наконец, захватила в мае 2023 года. В следующем месяце ее основатель Евгений Пригожин возглавил кратковременный мятеж против российского оборонного ведомства. Он и другие высокопоставленные деятели Вагнера погибли в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают большое количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные разведывательных органов.

По информации МИД, в Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

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