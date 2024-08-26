Вероятно, это первый случай, когда завербованный заключенный дважды избежал наказания за убийство, убыв в зону боевых действий.

На войну против Украины снова отправился россиянин, который раньше, во время "отсидки" в колонии, подписал контракт с Минобороны РФ, принял участие в боях, а по возвращению домой убил пенсионерку.

"Отсидевший экс-боец ЧВК "Вагнер", который получил 23 года колонии за изнасилование и убийство 85-летней пенсионерки, снова подписал контракт и отправился на СВО", - пишет ресурс "Осторожно. Новости".

Об этом журналистам сообщил адвокатский проект "Травмпункт", которые представляют интересы родственников погибшей пенсионерки. Согласно письму начальника колонии, где 29-летний экс-боец ЧВК Иван Россомахин должен был отбывать наказание до 2046 года, осужденного отпустили из колонии через 8 дней. Таким образом, Россомахин во второй раз избежал наказания, отправившись на войну.

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Как отмечается, первый срок Россомахин получил в 2020 году. Он должен был отсидеть 14 лет за убийство и грабеж, но подписал контракт с профильным министерством страны-агрессора. В марте 2023 года мужчина вернулся домой - в родное село Новый Бурец. Он сразу стал угрожать соседям, в частности убийством, а вскоре после этого пришел к пенсионерке, зарезал и надругался над телом. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством, изнасиловании и убийстве.

"Дело получило большой резонанс, комментировать инцидент пришлось лично Евгению Пригожину (лидер "Вагнера", который считается погибшим – УНИАН). Тот заявил, что "Вагнер" готова помогать правоохранителям по поводу любого бойца ЧВК, и предложил отправить к буйным рецидивистам "рекрутскую группу, которые отправят их на фронт - туда, где они должны вымещать свою агрессию", - сказано в публикации.

Журналисты предполагают, что это первый случай, когда завербованный заключенный во второй раз избегает наказания, убыв в зону боевых действий.

По данным "Медузы", после задержания Россомахина в марте 2023 года Евгений Пригожин заявил, что "Вагнер" прекратил вербовку заключенных.

"В апреле 2024 года Россомахина приговорили к 22 годам, обязав выплатить родным жертвы два миллиона рублей. Позднее срок был увеличен до 23 лет. Но Россомахин провел в колонии меньше полугода - заключил контракт с Минобороны РФ и снова уехал на фронт, - пишет "Медуза".

"Подвиги" вагнеровцев в РФ

Ранее в Российской Федерации "вагнеровец", который за предыдущие преступления был помилован Владимиром Путиным, убил и ограбил муэдзина – служителя мечети. Преступление в Саратовской области совершил 36-летний Раиль Хайров, который был участником так называемой "СВО". Хайров отправился на войну из колонии, где отбывал наказание за покушение на убийство и поджог. За "боевые заслуги" он был помилован Путиным, однако, вернувшись с фронта, взялся за старое.

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